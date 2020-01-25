Россия

Генеральный директор «Зенита» Медведев рассказал, что арендное соглашение с «Сочи» по Кокорину все еще в силе. «Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды. Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», – цитирует функционера РИА «Новости».

Николай Комличенко перешел из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо». Соглашение с 24-летним страйкером сборной России рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера – 3,5 млн евро.

А еще в России:

«Ротор» арендовал у «Локомотива» нападающего Артема Галаджана. 21-летний футболист будет выступать под 89-м номером до конца сезона.

Англия

Журналист Николо Скира написал, что защитник «Фламенго» Пабло Мари близок к переходу в «Арсенал». Трансфер обойдется «канонирам» в 10 млн евро. Пара Мустафи – Луиз не внушает доверия, и Артета ищет варианты усиления защитной линии, а Мари вполне сносно смотрелся в финале КЧМ против «Ливерпуля». Так что переход может себя оправдать.

Сульшер сплавляет ненужных игроков, и одной из жертв может стать бывший игрок «Спартака» Маркос Рохо. Игрок может покинуть «МЮ» и вернуться в Аргентину. По данным Ole, защитник близок к аренде в «Эстудиантес».

Полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена не оказалось в заявке команды на кубковый матч против «Саутгемптона» – трансфер датчанина в «Интер» все ближе.

По информации французского журналиста Жульена Лоуренса, Килиан Мбаппе заинтересован в переходе в «Ливерпуль». Лоуренс рассказал ESPN, что «ПСЖ» попросит у любого потенциального покупателя в районе 300-350 млн евро, и если «красные» выложат такую сумму – то француз будет рад присоединиться к чемпионам Европы и мира. Килиан все еще мечтает поиграть за «Реал», но парню всего 21 год, так что до Мадрида он доберется и транзитом через другой клуб.

А еще в Англии:

Журналист The Athletic Джеймс Пирс рассказал в подкасте издания, что Юрген Клопп заинтересован в приглашении Джейдона Санчо из «Боруссии». Пирс отметил, что сумма возможного трансфера может стать препятствием к переходу, но немецкий коуч хочет вернуть игрока в Англию.

Испания

«Барселона» и «Ювентус» обменялись юнцами. В Турин отправился 19-летний страйкер Алехандро Маркес, итальянцы выложили за него 8.2 млн евро. В обратном направлении перешел 21-летний полузащитник Матеус Перейра, за него заплатили 8 млн евро. Игроки будут выступать за молодежные составы клубов.

А еще в Испании:

«Барселона» теряет активы. По данным Mundo Deportivo, 21-летний защитник каталонцев Мусса Ваге покидает команду и переходит в «Ниццу». В ближайшее время клубы должны согласовать условия трансфера.

19-летний полузащитник «Реала» Уго Вальехо перешел на правах аренды в «Депортиво». Футболист не провел ни одного матча за основу «сливочных».

Италия

Итальянский журналист Лука Фиорино поделился любопытным инсайдом: если «Боруссия» сумеет договориться с «Ювентусом» по Эмре Джану, то туринский клуб бросит все силы на подписание Аллана из «Наполи». Бразильский полузащитник – главная цель чемпионов Италии на остаток января.

Пауло Дибала в интервью The Guardian рассказал, что минувшим летом чуть было не уехал в Англию, но после прихода Сарри клуб заблокировал его продажу. Аргентинец отметил, что в ближайшее время его переезд все же может состояться.

Конте продолжает грабить АПЛ. Gazzetta dello Sport сообщает, что страйкер «Челси» Оливье Жиру согласовал с «Интером» условия личного контракта. Сам трансфер обойдется клубу в 5 млн евро, а годовая зарплата игрока с учетом бонусов может достигать 6,5 млн евро

А еще в Италии:

«Рома» почти договорилась с «Барселоной» об аренде с правом выкупа нападающего Карлеса Переса. По данным Джанлуки ди Марцио, футболист обойдется римлянам в 13 млн евро.

Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» и «Ювентус» согласовали обмен игроками: в Париж отправится Маттиа де Шильо, а в Турин – Лэйвен Курзава. Клубы уже договорились с игроками по условиям контрактов.

Германия и другие

Португальская «Тондела» официально объявила о переходе легенды «Спартака» Марко Петковича. Защитник подписал контракт до 2022 года.

«Лейпциг» объявил о трансфере испанского полузащитника «Динамо» Загреб Дани Ольмо. С футболистом, за которого «РБ» заплатил 30 млн евро евро, подписан контракт до 2024 года.

Джермейн Дефо оформил перманентный трансфер в шотландский «Рейнджерс». Изначально 37-летний страйкер присоединился к команде Джеррарда на правах аренды из «Борнмута», а сегодня клуб объявил о подписании полноценного соглашения с ветераном.

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