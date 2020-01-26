25-летний футболист из низших английских лиг Джордан Синнот скончался после потасовки на парковке паба.

Футболист был найден без сознания с черепно-мозговой травмой в 2 ночи в субботу, 25 января. За несколько часов до этого полицейские приехали на вызов в паб неподалеку – им пришлось разгонять крупную драку на парковке напротив заведения. В потасовке участвовали восемь мужчин и женщина.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. На данный момент не установлена прямая связь между инцидентом на парковке и смертью игрока, но 27-летний мужчина, участвовавший в драке, арестован по подозрению в убийстве.

Полиция Ноттингемшира опубликовала заявление, в котором просит свидетелей предоставить любую имеющуюся информацию по произошедшему.

«Его семья и друзья были вместе с ним у его постели, мы выражаем им искренние соболезнования в это трагическое время», – приводит BBC отрывок из официального заявления «Мэтлок Таун», последнего клуба Синнота.

В последнем матче игрок оформил хет-трик.

Команда Синнота должна была провести матч 25 января, но узнав о состоянии одноклубника решила отказаться от игры.

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