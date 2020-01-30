Daily Mail: Карпова может перейти в «Челси», «Вест Хэм» или «Рединг»
Еще у Карповой есть предложение от «Ромы».
Нападающий «Севильи» Надежда Карпова заинтересовала три английских клуба – «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг».
Daily Mail отмечает, что летом у Карповой истечет контракт с «Севильей», и российская футболистка сможет присоединиться к новому клубу на правах свободного агента. Также Надежде уже поступило предложение от «Ромы».
- Карпова перешла в «Севилью» в 2019 года.
- Ранее Надя выступала за «Валенсию», «Чертаново» и «Зоркий».
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