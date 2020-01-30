Нападающий «Севильи» Надежда Карпова заинтересовала три английских клуба – «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг».

Daily Mail отмечает, что летом у Карповой истечет контракт с «Севильей», и российская футболистка сможет присоединиться к новому клубу на правах свободного агента. Также Надежде уже поступило предложение от «Ромы».

Карпова перешла в «Севилью» в 2019 года.

Ранее Надя выступала за «Валенсию», «Чертаново» и «Зоркий».

Карпова: «Мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что это власть»

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