Бывшему футболисту «Реала» Фабиу Коэнтрау грозит тюремный срок за дачу ложных показаний.

Португальский защитник выступал в суде по делу об атаке на академию «Спортинга». На вопрос о профессии Фабиу ответил: «Я футболист, завершивший карьеру». Как сообщает португальская радиостанция Renascenca, позже португалец забрал свои слова назад. В общении с изданием Tribuna Expresso он сказал, что «готов принять новый вызов». На вопрос о заявлении, сделанном в среду 29 января, он ответил: «Естественно, я не завершил карьеру».

По информации источника, теперь у Коэнтрау могут возникнуть серьезные проблемы – за дачу ложных показаний в суде предусмотрено суровое наказание, вплоть до трех лет тюрьмы.

Последним клубом 31-летнего защитника был португальский «Риу Ави», в котором он и начинал карьеру.

Игрок выступал за мадридский «Реал» с 2011 по 2018 годы.

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