31 января Великобритания официально начала процесс выхода из Евросоюза, который растянется на весь год. «Европейский союз – это Римская империя в худшие времена, и Британии нужно бежать из обреченного объединения пока не поздно», – полыхнул британский премьер-министр Борис Джонсон. Так закончилась эпоха, начало которой еще полвека назад считалось большим экономическим прорывом и прочной скрепой для мира в Европе.

После Второй мировой войны ведущие европейские страны в стремлении не допустить очередного конфликта поощряли единство и улучшали торговые связи друг с другом. В 1951 году ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия подписали в Париже Договор о Европейском объединении. Великобритания отказалась от альянса, но спустя два десятка лет убедилась в эффективности ЕС и вошла в объединение. Ее примеру последовали Ирландия и Дания, чьи экономики существенно зависели от торговли с Великобританией.

Бобби Чарльтон и Гюнтер НетцерGetty Images

По случаю вступления в Европейское экономическое сообщество, которое состоялось 1 января 1973 года, в Британии прошла недельная серия мероприятий под названием «Фанфары для Европы». Она включила в себя выставку картин лучших европейских художников, кулинарные фестивали и концерты в Ковент-Гардене. Главные мероприятия прошли в Лондоне, а изюминкой стал товарищеский матч на «Уэмбли», который посетили 35 тысяч болельщиков.

Идея матча с афишей «Трое против Шести» принадлежит премьер-министру Великобритании Эдварду Хиту. В состав британской команды «The Three» вошли англичане, североирландцы, шотландцы и датчане, а за «The Six» сыграли представители из действующих стран альянса – ФРГ, Франции, Голландии и других.

На «Уэмбли» сыграли топовые футболисты 70-х. По такому случаю первый матч за три года в составе британцев провел Бобби Чарльтон, в воротах сиял Пат Дженнингс, а в обороне божил капитан Англии на ЧМ-1966 Бобби Мур. В состав «The Six» вошли Франц Беккенбауэр, Берти Фогтс, Йохан Нескенс, Герд Мюллер и другие монстры, которые через полтора года рвали в финале ЧМ-1974. Британскую команду тренировал Альф Рамсей, Остальную Европу – Хельмут Шон.

Организаторы опасались провокаций из-за большого политического значения матча – вокруг стадиона прошла акция против союза с Европой «Не хотим в 1938 год». Отсылка более чем колкая и позорная для Великобритании. Перед матчем Германия – Англия, который прошел 15 мая 1938-го в Берлине, опасавшиеся конфликта с Гитлером игроки сборной Англии подняли руки в нацистском приветствии. Спустя полгода британский премьер-министр Невилл Чемберлен подписал Мюнхенский сговор, решивший судьбу Чехословакии (Германии отошла Судетская область) и ускоривший начало Второй мировой войны.

15 мая 1938 года. Нацистское приветствие команд накануне матча Германия – АнглияGetty Images

Матч «Общего рынка», как его еще называли, прошел корректно, несмотря на нескрываемое высокомерие англичан. Общий посыл в британском обществе был таким – мы делаем одолжение Европе, что вступаем с ней в альянс. Британцы очень старались перед родной публикой и победили со счетом 2:0. В начале второго тайма датчанин Хеннинг Йенсен забил после прострела Чарльтона, а в конце встречи Дзофф пропустил второй мяч от шотландца Колина Стейна – хозяева удачно разыграли угловой.

Большинство игроков нейтрально отреагировали на вступление Великобритании в ЕС. Рамсей ответил, что его интересует только футбол, Алан Болл заявил, что его эта тема интересует лишь в контексте удешевления летних каникул для семьи. Наиболее точно и пророчески об альянсе высказался Йохан Кройф, который не играл на «Уэмбли» из-за травмы: «Началась эпоха новых неограниченных возможностей. Сегодня трудно поверить, но наступит день, когда голландские футболисты будут играть в Англии».

Колин Белл, Бобби Чарльтон и Альф РамсейGetty Images

Стирание экономических границ между Европой и Великобританией привело к колоссальному прогрессу во всех отраслях и особенно в футболе. АПЛ стала лучшим чемпионатом в мире, в котором играют и получают огромные деньги топовые футболисты. После Брексита у английских клубов и легионеров начнутся проблемы – работу рискуют потерять более 300 игроков с паспортом ЕС. Ожидаемые убытки лиги составят порядка 6,5 млрд евро за ближайшие три года, что приведет к снижению зарплат игроков, их оттоку из лиги и отразится на привлекательности для телевизионщиков. Это еще не факт, но все может закончиться как минимум большими репутационными рисками для АПЛ.

После сегодняшнего реверса британцев из союза они, конечно, не загнутся, но история не только учит, но и имеет свойство повторяться. По окончании Второй мировой войны Великобритания создала независимую от Европы организацию – Ассоциацию свободной торговли. Жителям Соединенного королевства потребовалась четверть века, чтобы понять ее неэффективность и войти в ЕС.

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