Одним из главных матчей воскресенья станет битва «Тоттенхэма» и «Сити». Если позиции «горожан» понятны, то «шпорам» нужна только победа, чтобы окончательно не вылететь из гонки за ЛЧ.

А еще это очередная встреча Гвардиолы и Моуринью – Жозе регулярно доставлял проблемы Пепу и нервировал его в Класико и дерби Манчестера.

Этот факт обязательно нужно учитывать. А еще не забывать, что в Лондон «горожане» приехали без центральных защитников – Эмерика Лапорта и Джона Стоунза. Связка Фернандиньо и Николаса Отаменди не выглядит надежной при острых контратаках Моуринью.

Правда, букмекеры все равно больше верят в Пепа: коэффициент на его победу составляет 1,54. На успех Жозе – 5,73, на ничью – 4,70.

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