Фильм «Футбольный клуб Нефты» номинирован на «Оскар». Футбол против политики и допинга

Два брата-марокканца едут домой на старом раздолбанном байке вдоль границы с Алжиром в Нефте и спорят, кто из футболистов круче – Месси или Марез. Перебранку пацанов прерывает одинокий осел в наушниках, который внезапно выходит из-за холма.

В тюках на спине зверя братья находят груз белого порошка, который параллельно ищет пара контрабандистов.

В предпосылке этой истории сразу чудится неминуемая трагедия – дети, нищий Ближний восток, наркотики, бандиты. Но французский режиссер Ив Пиа вместо этого рассказывает добрый и забавный анекдот о наивности молодости и ее встрече с цинизмом взрослого мира.

Вся суть фильма заключена в споре братьев. Младший – наивный Абдал – уверен, что Марез – лучший страйкер в истории. Старший – циник Мохамед – ставит на поп-звезду Месси. «А вообще, все они едят допинг. Иначе как Марез бегает так быстро?» – резюмирует Мохамед, чем доводит братишку до бешенства: сердце семилетнего ребенка не смирится с этим ни в коем случае.

Чтобы понять смысл казалось бы незатейливого сюжета, нужно копнуть в историю. Марокко и Алжир десятилетиями ведут холодную войну. Все началось в 1975 году, когда Испания подписала Мадридские соглашения – дала независимость колониям Марокко и Мавритании. Тут же разгорелся спор о том, какие земли кому принадлежат – Марокко и Мавритания быстро договорились, но непризнанное государство Сахарская Арабская Демократическая Республика начала партизанскую войну за территории Марокко при поддержке Алжира. В 1994-м, после теракта в Марракеше, правительство Марокко ввело визовый режим с Алжиром. В ответ те полностью закрыли границу. До сих пор эта черта между странами – одна из самых протяженных закрытых границ в мире (1900 км).

Именно ее с легкостью пересекает малыш Абдал, чтобы помочиться на территории Алжира. Семилетнего мальчика не волнует бюрократия и ненависть глупых взрослых – он хочет отлить в Алжире всего лишь потому, что оттуда его кумир Рияд Марез. Но старший Мохамед (естественно, он уже с гордостью курит сигареты и разбирается в политике) – пытается ему помешать и грозит еще одной границей – что расскажет родителям о проделке братика. А через минуту Абдал находит чудного осла, вьюченного тюками с белым порошком.

Наркотики в этой истории могли стать причиной жестокой расправы – как со стороны двух контрабандистов, потерявших осла, так и со стороны местных барыг. Но Ив Пиа использует вещества как синоним допинга: Мохамед пытается продать их и незаконно обогатиться, возвыситься – как спортсмены на соревнованиях, а Абдал использует белый порошок, чтобы сделать из него разметку на местной поляне и прервать наконец спор «угловой или аут» – малыш создает рамки для равной честной игры, а не границы, угнетающие людей по обе стороны. Наивность и жажда справедливости побеждают цинизм и жадность.

Фильм «Футбольный клуб Нефты» Ив Пиа снял за шесть дней. 100 человек прослушивались на роли братьев, но режиссер не был доволен. Сначала Пиа просмотрел детей из богатых семей. Они привыкли к съемкам в рекламе, и их игра была неестественной. И тогда Пиа обратился к детям, которые никогда не снимались. Режиссер познакомился с Эльтайефом Дхауи, который исполняет роль старшего брата, на второй день кастинга. Он был очень мотивирован и всегда приходил вовремя, в отличие от многих детей с улицы, которые, по словам Пиа, часто нюхали клей перед пробами – тоже своеобразный допинг.

Мальчика Мохамеда Али Айяри, сыгравшего младшего брата, режиссер нашел за два дня до съемок: зашел в один из танцевальных классов в Тунисе и увидел самого маленького ученика, который был свободнее и пластичнее всех. Мохамед идеально вжился в роль наивного Абдала – в один из дней он в стиле своего героя исчез со съемочной площадки, чтобы поиграть с другими детьми, а потом вернулся на велосипеде, который где-то нашел.

«Я делал все, чтобы два этих молодых актера приехали во Францию на первый фестиваль, где был показан фильм. Мы даже купили билеты на самолет и сняли жилье. Но французские власти в последнюю минуту отказали в визе, утверждая, что дети могли остаться во Франции незаконно после фестиваля. Это немного иронично для актеров, которые играли с идеей границы в фильме. Честно говоря, мне очень стыдно за нынешнюю миграционную политику моей собственной страны», – рассказывал в интервью Ив Пиа.

«Футбольный клуб Нефты» получил номинацию на «Оскар» за лучший короткометражный фильм – его отметили попаданием в шорт-лист за актуальность темы и ее неожиданное раскрытие. Ведь допинг – не только история про спорт или использование наркотиков в целом. Допинг стал образом жизни, который навязывается нам всем ежесекундно – достаточно открыть ленту инстаграма и посмотреть на отфотошопленные и прооперированные лица самых популярных пользователей. Что и приводит к появлению все новых границ – между фейковым идеалом в ленте и реальным отражением в зеркале.

Идеальный пример – Криштиану Роналду. 29 января 2020-го португалец похвастался, что первым в мире набрал 200 миллионов фолловеров в инстаграме. А спустя два дня оказалось, что четверть из них – 50 миллионов – фейки и боты. Именно против такого образа жизни выступают Ив Пиа и его герой Абдал – против границ, притворства, жадности и накрученных достижений.

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