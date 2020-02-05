BeIN Sports сообщил о полном отстранении России от ЧМ-2022. РФС и ФИФА заявили, что это фейк

Во вторник арабское отделение BeIN Sports сообщило о том, что участие России на ЧМ-2022 будет под полным запретом – с государственной символикой или без.

Этот репорт шел вразрез с заявление ВАДА в декабре 2019 года, что санкции не распространяются на отборочный турнир ЧМ-2022, но в случае выхода в основную стадию российские футболисты будут вынуждены выступать под нейтральным флагом. Как передают РФС и ФИФА, ничего нового к этой информации пока добавить нельзя.

«На чемпионат мира по футболу прежде всего нужно пройти отборочный турнир, мы его еще не прошли, потому что он даже не начался. Если мы его успешно пройдем под национальным флагом и названием «Сборная России», вот тогда ФИФА будет принимать решение, пустить нас на чемпионат или нет, пустить под [национальным] флагом или под нейтральным флагом... Поэтому я считаю, что сейчас преждевременно об этом говорить и не стоит поднимать эту волну», – цитирует РИА «Новости» члена исполкома РФС Игоря Лебедева.

«У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре, в котором мы указали, что ФИФА находится на связи с ВАДА и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта, чтобы прояснить суть решения исполнительного комитета ВАДА в отношении футбола», – приводит РИА «Новости» ответ пресс-службы ФИФА на вопрос о полном запрете России на участие в турнире.

Турнир пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

ЧМ-2018 прошел в городах России, сборная дошла до четвертьфинала.

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