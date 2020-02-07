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Вратарь молодежки Уругвая нелепо подтолкнул мяч между ног в свои ворота
Ошибка выглядит слишком странно.
Вратарь молодежной сборной Уругвая пропустил курьезный гол в матче отборочного турнира Олимпиады-2020 против Бразилии.
Эпизод пришелся на 40-ю минуту игры. Мяч после удара прилетел в ноги голкипера Игнасио де Арруабаррены, но футболист его не зафиксировал и неаккуратно отправил рукой в ворота.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- В группе отбора лидирует Аргентина (3 очка), следом идет Бразилия (2), Уругвай – третий (1).
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