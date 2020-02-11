Бекхэмы создали образ идеальной и успешной семьи. Дэвид – бывший топ-футболист, заработавший нескончаемый капитал харизматичной внешностью. Виктория – популярная экс-певица, выгодно вложившаяся в кутюрный бизнес. Дети – потенциальные звезды с козырной фамилией. Они регулярно посещают мероприятия всей семьей, поддерживают друг друга на соревнованиях и закидывают комплиментами в интервью.

Но за известностью и богатством скрываются серьезные проблемы. Звездная пара страдает психическими заболеваниями, а их наследники получили не только статус и деньги, но и патологии от родителей.

Дэвид Бекхэм признался об этом первым в 2006 году каналу ITV1. Футболист рассказал о преследующем его обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) – состоянии, когда ты становишься заложником навязчивых мыслей. «Я все предметы расставляю по прямой линии, либо слежу за тем, чтобы их было четное число. Если я расставил банки с Pepsi в холодильнике по порядку, и одна оказалась лишней, то я уберу ее в шкаф», – описал Бекхэм симптомы ОКР.

В «Реале» он не распространялся о болезни, но в «Манчестер Юнайтед» партнеры знали о диагнозе. Толстокожие парни из «МЮ» Фергюсона тут же сделали невроз объектом стеба. На сборах Пол Скоулз, Райан Гиггз и братья Невиллы гостили у Дэвида в номере под предлогом дружеской беседы. Но к уходу одноклубников Бекхэм сначала обратил внимание на разбросанные грязные журналы, а потом на бардак в шкафах и других комнатах. «Они лазили в моем гардеробе, поэтому брюки и туфли были повсюду. Так они шутили», – вспоминал Бекс.

Дэвид Бекхэм и партнеры по «Манчестер Юнайтед», 1999-й годGetty Images

Для временного усмирения расстройства Дэвид использовал конструкторы Lego, настольные игры или кулинарию – они помогали сконцентрироваться и расслабиться. Перед чемпионатом мира-2006 футболист пожаловался, что не может побороть болезнь и, скорее всего, запустил лечение. Другая легенда Англии Пол Гаскойн тоже столкнулся с ОКР в зрелом возрасте и избавлялся от него медикаментами. Таблетки не вылечили его полностью, а лишь сокращали навязчивые повторения: вместо девяти раз Гаскойн прикасался к предметам трижды.

В том же интервью перед ЧМ в Германии Бекхэм упомянул о тату-зависимости. Он кайфует от боли из-за введенной под кожу иглы. К 44 годам Дэвид набил около 50 татуировок и не намерен останавливаться, расписывая даже голову.

Жена смеется над чудачествами Дэвида, когда он подбирает одежду под тон домашней мебели или покупает 30 пар одинаковых трусов Calvin Klein каждые две недели. Но у Виктории тоже развилась одна из форм навязчивых состояний. В прямом эфире ютьюба она заявила: «Я мизофоб. Все, что меня окружает, должно быть стерильно чистым, я дезинфицирую все. Это сводит мужа с ума. Но весь парадокс в том, что при этом я ненавижу наводить порядок, а Дэвид просто помешан на нем. Его бесит тот беспорядок, что я создаю вокруг постоянно».

Через месяц Виктория удивила еще одним откровением. Она сама диагностировала у себя дислексию – нарушение чтения, которое может сопровождаться проблемами с письмом и счетом. Солистка Spice Girls призналась, что та же особенность генетически передалась всем четырем детям.

Дислексия часто затрудняет обучение из-за неспособности усвоения информации. Старший сын Бруклин, возможно, столкнулся с этим и бросил первый курс колледжа. Но официальная причина звучит так: известный фотограф Джон Ранкин предложил Бекхэму роль ассистента, на что тот сразу согласился. По словам инсайдеров The Sun, Бруклин провалился даже там и показал отсутствие базовых навыков съемки.

Впрочем, на речевые расстройства детей также могли повлиять и странные методы воспитания. Папарацци запечатлели Дэвида и четырехлетнюю дочку Харпер с пустышкой во рту в 2015-м. В норме дети перестают пользоваться соской к двум годам – дальнейшее применение приводит к нарушению развития речи и повреждению зубов.

Ведущая ITV и BBC Radio Сью Аткинс более 15 лет занимается вопросами воспитания и прокомментировала ошибку Бекхэмов: «Это может быть синдром последнего ребенка, потому что она самая младшая в семье. Если малыш слишком долго держит пустышку, его трудно оторвать от нее. Еще это легкий вариант для родителей, потому что с пустышкой они ведут себя тихо. Это все равно, что дать им iPad. Некоторые родители используют соску как легкий способ успокоить детей, и она мешает их языковому развитию, потому что им нужно говорить. Это задерживает их словарный запас».

Самый страшный диагноз поставили среднему сыну Ромео. В 2006 году журналисты поймали Викторию с ребенком и защелкали фотоаппаратами, из-за чего у мальчика начался эпилептический припадок. «Оставьте его в покое! У него эпилепсия. Прекратите это делать!» – кричала Бекхэм на фотографов. После этого инцидента руководитель Splash News Кевин Смит пообещал, что его работники больше никогда не будет подвергать жизнь мальчика риску.

Эпилепсия приговаривает к постоянному приему лекарств и жизни без перенапряжений, но парень все равно нашел место для спорта. В 2015-м Ромео пробежал лондонский детский марафон, где его поддержала семья в футболках Team Romeo. Еще он ушел из академии «Арсенала» ради тенниса. Экс-третья ракетка мира и полуфиналист трех турниров «Большого шлема» Григор Димитров отметил его высокий потенциал: «Я всегда пытаюсь найти время для тренировок с ним, если приезжаю в Лондон. Он довольно изобретательный и талантливый. Поэтому если Ромео продолжит работать, то он далеко пойдет. Я уважаю его преданность делу».

Бекхэмы редко афишируют семейные проблемы, но они могут стать хорошим примером для людей с похожими диагнозами. Деньги не всегда гарантируют абсолютное здоровье, зато поддержка, взаимопонимание и занятие любимые делом – гарант успешной борьбы с трудностями.

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