Сын Пеле рассказал о депрессии отца. Легендарный игрок не ходит из-за болезни

Легендарный бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем.

Об этом в эфире TV Globo рассказал его сын Эдиньо. По его словам, недавно Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава, однако восстановительный процесс пошел не по плану. Сейчас 79-летний бразилец практически не может ходить.

«Он ведет затворнический образ жизни. Ему не дает покоя тот факт, что без инвалидного кресла передвижение просто невозможно. Для Пеле это удар. Представьте, он Король и при этом не может нормально передвигаться», – заявил Эдиньо.

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, единственный игрок, которому покорялось подобное достижение.

Пеле был признан лучшим футболистом XX столетия по версии ФИФА.

Пеле: «Хотел бы сыграть с Месси. Он самый совершенный игрок на сегодня»

Подписывайся на нас в инстаграме