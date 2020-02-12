Стало известно, под каким названием сборная России по футболу может выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишил Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира. Известно, что решение ВАДА не распространяется на отборочный турнир к ЧМ, но, если Россия пробьется на турнир в Катаре, она сможет выступить там только под нейтральным флагом.

Как сообщает Sport24, в РФС уже рассматривают несколько рабочих версий названия сборной на ЧМ-2022. Один из вариантов названия – «Наши парни».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Это будет первый ЧМ в истории, который пройдет не летом, а зимой.

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