Глейзеры не заинтересованы в прогрессе «МЮ». Клуб гниет из-за Вудворда и отказа от конкуренции

С тех пор как 15 лет назад «Манчестер Юнайтед» приобрела семья Глейзеров, протесты фанатов против политики руководства клуба приобрели радикальный характер. В 2010-м ультрас собрались возле дома Уэйна Руни и угрожали форварду расправой в случае перехода в «Манчестер Сити». Четыре года спустя они собрали деньги и запустили над «Олд Траффорд» самолет с баннером «Wrong One – Moyes Out» («Неподходящий, Мойес – вон»).

Последние неудачи команды так допекли болельщиков, что 29 января этого года они забросали файерами дом исполнительного директора «Юнайтед» Эда Вудворда в Чешире. Видео нападения в интернете сопровождалось подписью «Эд должен умереть». Боссу клуба повезло, что он с семьей отдыхал заграницей и не ощутил весь ужас очень жесткого нападения, которое сейчас расследуют АПЛ и полиция. Три дня спустя фанаты планировали уход с трибун во втором тайме матча против «Вулверхэмптона», но акция сорвалась.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» против Эдва Вудворда и семьи ГлейзерGetty Images

Протесты болельщиков свидетельствуют не только об их невоспитанности – прежде всего они показывают глубину дна, на которое опустился клуб после отставки Алекса Фергюсона. Успехи шотландца были связаны не только с огромным авторитетом, умением вытаскивать безнадежные матчи и раскрывать молодых игроков. При Фергюсоне у «МЮ» была четкая трансферная стратегия и полное взаимопонимание с исполнительным директором Дэвидом Гиллом. Их сотрудничество продлилось 16 лет и стало одним из самых успешных в истории АПЛ.

Cэр Алекс и Гилл выработали четкую трансферную стратегию – не больше двух-трех переходов за одно окно с обязательным условием траты денег на игроков только летом. Зимой клубные скауты рыскали в основном в поисках свободных агентов, и в этом разрезе самый показательный пример – переход 35-летнего Хенрика Ларссона в 2007-м. Перед Рождеством у «МЮ» сломался ключевой форвард Луи Саа, и Гилл предложил вариант со шведом, который нуждался в игровой практике после окончания сезона на родине. Хенрик провел три шикарных месяца на «Олд Траффорд», забил в плей-офф Лиги чемпионов и помог команде вырвать чемпионство в плотной борьбе с «Челси» и «Арсеналом».

Точечное приобретение Ларссона мощно контрастирует с покупкой в январе 2020-го за 55 млн евро центрального полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Сульшер еще летом настаивал на трансфере креативного забивного хавбека для решения серьезных проблем команды в созидании, но Вудворд посчитал ценник «львов» на 70 млн евро завышенным. Спустя полгода португалец все же облачился в красную футболку, клуб сэкономил 15 млн евро, но вряд ли это можно занести в профит. В первой половине сезона «МЮ» здорово играл с конкурентами и часто проваливал матчи против команд из второй половины турнирной таблицы – Фернандеш в такой ситуации очень бы пригодился.

Оле-Гуннар Сульшер и Бруно ФернандешGetty Images

Помимо этого Вудворд в разное время блокировал трансферы Магуайра и Дибалы, а Глейзеры лично наложили вето на уход Рохо в «Эвертон». Апофеозом недальновидности выглядит аренда этой зимой у «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало – прибывшего из Китая нападающего отправили на двухнедельный карантин из-за профилактики коронавируса. Учитывая, что у «Манчестер Юнайтед» одна из крупнейших скаутских сетей в мире, а в клубе по-прежнему работают Джим Лоулор и Мик Корт (их очень ценил Фергюсон), очевидны прежде всего просчеты руководства.

Команда Вудворда слабо разбирается в футболе, но зато они настоящие короли в сфере реализации продукта, превратившие «Юнайтед» в мощного маркетингового монстра. В 2018-м агентство Brand Finance признало «МЮ» самым дорогим футбольным брендом стоимостью 1,551 млрд евро. Год спустя манкунианцы опустились на вторую строчку рейтинга, пропустив вперед мадридский «Реал», но не сильно расстроились. «Результаты не оказывают существенного влияния на нашу коммерческую деятельность», – твердит Вудворд.

Управляющего не тревожит пролет мимо Лиги чемпионов – денег навалом, хозяева довольны, а проделки и проклятия фанатов можно стерпеть. Глейзеров полностью устраивает положение дел и финансовая политика Эда, который потратил на трансферы за последние пять лет 1,1 млрд евро и раздул зарплатную ведомость до 250 млн евро за сезон. На репутации директора не сказались провальные многомиллионные трансферы Ди Марии, Депая, Алексиса Санчеса и Фалькао, потому что траты отбились за счет реализации телевизионных и маркетинговых прав.

Отказ владельцев «Юнайтед» менять стратегию развития губителен для клуба, в то время как конкуренты проводят конструктивную работу над ошибками и действуют. К примеру, американские владельцы «Ливерпуля» наняли двух топ-менеджеров. Генеральный директор Майкл Гордон продвигает продукт, а бывший сотрудник «Тоттенхэма» Майкл Эдвардс занял пост спортивного директора. С 2012 года в клубе действует трансферный комитет, и все приобретения носят стратегический характер.

Самый мощный и удачный трансфер «Ливерпуля» – Юрген Клопп. Кандидатуру немецкого тренера предложил Эдвард, собравший на него 60-страничное досье. На несколько месяцев Майкл стал тенью Юргена, заселяясь в один отель и изучая характер и особенности тренера. В похожем стиле скауты «красных» действуют и при кастинге новичков. Только точечное усиление и минимализация рисков.

Боссы клубов английской топ-6 отлично понимают, насколько важно модернизировать стадионы. Переехавшие на новенькие арены «Арсенал» и «Тоттенхэм» уже на этом хорошо зарабатывают, а «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» готовятся к ориентированной на увеличение мест реконструкции уже в 2020-м. «Челси» свернул планы по строительству стадиона из-за возможной продажи клуба Романом Абрамовичем и только владельцы «МЮ» не желают ничего менять на древнем и некомфортном «Олд Траффорд».

«Олд Траффорд»Getty Images

Перед началом сезона «дьяволы» выделили 25 млн евро на установку VAR, замену сидений и прочий косметический ремонт, но денег чтобы залатать протекающую крышу не нашлось. Для капитального ремонта и увеличения мощности арены клубу нужно потратить 250 млн евро. Ситуация осложняется логистической головоломкой – расширению стадиона мешает расположенная неподалеку железнодорожная линия. Именно ужасное состояние «Олд Траффорд» отпугивает потенциальных покупателей «Манчестер Юнайтед».

Американцы объявили о готовности начать торги с отметки в 2,9 млрд евро, осознавая, что лишь 20 человек в мире располагают достаточным капиталом и могут позволить себе покупку. Поэтому фанатам «Юнайтед» не стоит ждать перемен – Вудворд и Глейзеры будут и дальше эксплуатировать клуб, не сильно переживая об отсутствии трофеев, ветхом стадионе и стремительном ускорении конкурентов.

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