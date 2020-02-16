В Турции прошел товарищеский матч между казахстанским «Кайратом» и украинским «Днепром-1».

На 72-й минуте при счете 3:1 в пользу алма-атинского клуба на поле выбежал пес. Он уверенно выскочил от дальней по телекартинке боковой линии, пролетел мимо арбитра и добрался до противоположного края. Игроки обеих команд приманивали его свистом, но собака отправилась к штрафной «Кайрата», но испугалась 19-летнего вратаря казахстанцев Данила Устименко.

После 1,5 минут активного бега пес завалился на спину в центральном круге. Рядом с ним встали по одному игроку «Кайрата» и «Днепра-1», которые не знали, что делать. Наконец защитник алма-атинцев Сергей Кейлер подошел к собаке, взял ее на руки, отнес к технической зоне и передал кому-то из тренерского (или медицинского штаба).

До финального свистка обе команды забили еще по одному мячу, и «Кайрат» выиграл у «Днепра-1» со счетом 4:2.

Сергей Кейлер в 2017 году провел пять матчей за «Окжетпес».

Пес, выбежавший на поле, прервал игру на 6 минут, потому что его никто не мог поймать

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