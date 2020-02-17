Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о своем переезде в Майами, США.

«Если честно, к России тянет только то, что родители там живут, сестра с племянницами, друзья. А так на данный момент возвращаться не хочется. У детей кое-какие аллергические истории в России, а тут их нет. Продукты, мне кажется, более качественные. Климат и погода особенно радуют. В Москве, конечно, лето тоже прикольное, но здесь постоянно живешь с солнцем, а от этого даже настроение всегда хорошее.

Ты, по сути, даже не одеваешься – шорты, майку и сланцы надел, да и пошел. Это очень положительно влияет на психологическое состояние. Хотелось бы дальше быть ближе со спортом. Планирую здесь открыть свою академию. Примерно представляю, что за академия будет – точно соккер. Футбол, конечно, по сравнению с остальными видами не так популярен, но тут же будет чемпионат мира-2026. Когда, если не сейчас?

Хочу, чтобы в моей академии футбол был и как занятие для души, и с претензией на professional. Сначала сам буду заниматься, а если пойдет дальше, то задумаюсь о расширении и партнерах, но пока до этого далеко», – рассказал Торбинский в открытом письме на Sports.ru.

Торбинский – автор победного гола сборной России в матче 1/4 финала Евро-2008 против сборной Голландии (3:1).

Последним клубом в карьере Дмитрия стал «Енисей», где он выступал в 2018-2019 гг.

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