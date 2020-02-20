Футболистка «Орландо Прайд» и сборной США Эшлин Харрис рассказала о принятии нетрадиционной ориентации и призналась в любви своей подруге.

«Я долго держала это в секрете, это съедало меня изнутри. Продолжала думать о себе молодой, и чем больше пряталась, тем сильнее эта девочка меня ненавидела. Теперь, оглядываясь назад, расстраиваюсь и злюсь на себя за то, что так долго ждала. Но так бывает, не все идеально. Сейчас мне не нужно что-то кому-то объяснять или доказывать. Я люблю эту женщину, и люди должны это уважать», – цитирует Харрис The Telegraph.

Харрис с 2010 года встречается с подругой по команде Али Кригер.

В декабре 2019 года девушки сыграли свадьбу.

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