Все о новом суперстадионе «Тоттенхэма» – в новом проекте «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд»

25 февраля на Discovery Channel стартует шоу «БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд», в котором британский телеведущий покажет самые масштабные сооружения и конструкции со всего мира и расскажет, как они устроены.

В шестом по счету выпуске Хаммонд изучит новейшую арену «Тоттенхэма» – одноименную «Тоттенхэм Хотспур». Ричард ознакомится с главными механизмами суперсовременного стадиона – начиная от выдвижного поля и структуры газона до строения и возможностей крыши.

Ричард Хаммонд на «Тоттенхэм Хотспур»Other Agency

Помимо стадиона «Тоттенхэма», Хаммонд побывает на крупнейшем автозаводе Volkswagen, окажется на борту самого большого грузового самолета ВВС США, изучит самый длинный на свете подземный железнодорожный тоннель, грузовое судно размером в четыре футбольных поля и многое другое.

Первая серия шоу выйдет в эфир на Discovery Channel 25 февраля в 22:00, шестая – с рассказом об арене «Тоттенхэма» – 24 марта.

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