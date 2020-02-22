Популярный инстаграм-аккаунт «433» опубликовал видео забавного эпизода, который произошел неизвестно где неизвестно с кем.

В ролике две девушки-футболистки разыгрывают угловой, и одна из них возвращает мяч партнерше, забыв, что та находится в положении вне игры.

Реакция лайнсмена в этот момент бесценна: мужчина все прекрасно понимал, но не мог ничего поделать и актерски схватился за голову.

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