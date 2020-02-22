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Левандовский предложил смешать Гвардиолу и Клоппа, чтоб получить идеального тренера
Роберт поработал с обоими коучами.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и коуча «Ливерпуля» Юргена Клоппа, под руководством которых работал.
«Я многому научился у Гвардиолы. Мы много говорили о тактике, для меня это было в новинку. Знал, что будет отличным опытом поиграть у Гвардиолы, учитывая его идеи о тактике и нападающих.
Клопп – потрясающий человек. Он делает все от чистого сердца. Они совершенно разные тренеры, но если смешать их качества, получится идеал», – цитирует 31-летнего Левандовского The Guardian.
- Левандовский работал с Гвардиолой в «Баварии», а с Клоппом – в «Боруссии».
- Сейчас поляк играет за мюнхенский клуб под руководством Ханс-Дитера Флика.
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