Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и коуча «Ливерпуля» Юргена Клоппа, под руководством которых работал.

«Я многому научился у Гвардиолы. Мы много говорили о тактике, для меня это было в новинку. Знал, что будет отличным опытом поиграть у Гвардиолы, учитывая его идеи о тактике и нападающих.

Клопп – потрясающий человек. Он делает все от чистого сердца. Они совершенно разные тренеры, но если смешать их качества, получится идеал», – цитирует 31-летнего Левандовского The Guardian.

Левандовский работал с Гвардиолой в «Баварии», а с Клоппом – в «Боруссии».

Сейчас поляк играет за мюнхенский клуб под руководством Ханс-Дитера Флика.

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