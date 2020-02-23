Капитан женской футбольной команды «Сент-Миррен» Джейн О’Тул показала пример мужества во время матча против «Инвернесс Каледониан Тисл».

В одном из эпизодов Джейн вывихнула колено и несколькими ударами руки поставила его обратно. «Наш капитан – жесткая женщина. Вы не сможете сбить ее с ног – даже в этом случае она поднялась и сыграла все 90 минут», – заявил после игры представитель «Сент-Миррена».

К сожалению для Джейн, «Сент-Миррен» сгорел «Инвернессу» со счетом 0:7.

Регбист вывихнул коленную чашечку, рукой вправил ее обратно и продолжил матч

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