Футболисты сборной звезд покинули поле в финальном матче Кубка Легенд против сборной России в знак протеста против судейства.

Поводом к скандалу послужили удаления двух игроков команды звезд – Йосси Бенаюна и Йона-Арне Риисе. Оба футболиста получили красные карточки за разговоры с девушкой-арбитром Александрой Пономаревой. Соперники сборной России приняли решение о прекращении матча и покинули поле; счет на тот момент был ничейным – 4:4.

Как сообщает «Чемпионат», спустя некоторое время матч был возобновлен, а красная карточка Риисе заменена на желтую. Итоговую победу одержала команда звезд – 6:5, хотя ее присудили только после пересмотра результата. Уже после окончания времени матча Егор Титов сравнял счет, но в итоге его гол отменили.

Третье место на Кубке Легенд-2020 заняла сборная Испании, четвертое – Германия, пятое – Португалия, шестое – Франция, седьмое – Турция, восьмое – Нидерланды.

Сборная России выиграла предыдущие 11 Кубков Легенд. Это первый случай, когда на турнире победила другая команда.

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