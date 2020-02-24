Тренер африканского клуба «Мьембени» Мэни Гамера снял штаны перед болельщиками команды-соперника и получил полугодичную дисквалификацию.

Fox Sports сообщает, что футболисты «Мьембени» играли против «Джангомбе Бойз» – бывшего клуба Гамеры. Им досталась победа со счетом 1:0, и тренер бурно отпраздновал итог. Он скакал, танцевал, показывал болельщиками соперникам неприличные жесты и в довершение снял штаны. Подбежавший стюард натянул их обратно.

«Они отказались от меня и назвали обезьяной. Сегодня обезьяна их раздела, и они ничего не могут с этим поделать. Я их муж и отец», – сказал Гамера после матча.

Клубы играют в чемпионате Занзибара.

Местная федерация футбола дисквалифицировала тренера на полгода и оштрафовала на 200 долларов.

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