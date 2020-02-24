«Они назвали меня обезьяной». Тренер африканского клуба снял штаны перед фанатами бывшей команды
Местная федерация футбола пришла в ужас и выписала коучу полугодичную дисквалификацию.
Тренер африканского клуба «Мьембени» Мэни Гамера снял штаны перед болельщиками команды-соперника и получил полугодичную дисквалификацию.
Fox Sports сообщает, что футболисты «Мьембени» играли против «Джангомбе Бойз» – бывшего клуба Гамеры. Им досталась победа со счетом 1:0, и тренер бурно отпраздновал итог. Он скакал, танцевал, показывал болельщиками соперникам неприличные жесты и в довершение снял штаны. Подбежавший стюард натянул их обратно.
«Они отказались от меня и назвали обезьяной. Сегодня обезьяна их раздела, и они ничего не могут с этим поделать. Я их муж и отец», – сказал Гамера после матча.
- Клубы играют в чемпионате Занзибара.
- Местная федерация футбола дисквалифицировала тренера на полгода и оштрафовала на 200 долларов.
Серия A представила картины с обезьянами – с их помощью лига начала борьбу против расизма