Кубок Легенд объяснил скандал в финале и заменил женщин-арбитров на иностранцев

Представители Кубка Легенд объяснили жару на финальном матче турнира – футболисты сборной звезд покинули поле в знак протеста против судейства.

«В 2019 году оргкомитет принял решение, что финальный матч судят арбитры-женщины. На финальный матч 2020 года между сборными России и звезд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономареву.

Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привел к конфликтной ситуации, и сборная звезд покинула поле. Организаторами совместно с капитанами команд и арбитром встречи было найдено компромиссное решение с согласия всех участников матча. В уже вынесенные дисциплинарные санкции были внесены корректировки, чтобы болельщики на трибунах и у экранов телевизоров получили удовольствие от игры легендарных футболистов. Сборная звезд вернулась в игру, и матч продолжился.

Когда время матча на табло закончилось, прозвучала финальная сирена, которую сложно было услышать в общем шуме трибун. В этот момент сборная России забила шестой гол и сравняла счет. Арбитр матча Александра Пономарева приняла ошибочное решение и засчитала гол несмотря на то, что на табло время истекло.

Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, оргкомитет турнира принял решение в следующем розыгрыше Кубка Легенд привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров», – говорится в сообщении на сайте турнира.

(Фото: сайт турнира).

Итоговую победу одержала команда звезд – 6:5.

Сборная России выиграла предыдущие 11 Кубков Легенд. Это первый случай, когда на турнире победила другая команда.

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