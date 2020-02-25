Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт вспомнил подробности матча с Россией в четвертьфинале Евро-2008.

«Помню ту ночь: было 30 градусов, мы отыгрались в самом конце и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В ее составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл, как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него еще и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас. Нам так же повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день. Бразильцы были намного лучше первые 50 минут, и нам повезло, что уступали лишь 0:1. А потом Снейдер забил головой. Головой! Он мне ростом по пояс, ха-ха. До этого, наверное, никогда так не забивал. Такие маленькие детали и решают, кто проходит в следующий раунд», – рассказал Ван дер Варт «Чемпионату».

Россия победила со счетом 3:1 по итогам овертаймов.

В полуфинале турнира Россия уступила Испании – будущему чемпиону.

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