Getty Images

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: с кем сыграют «Интер», «Шахтер» и «МЮ»?

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: с кем сыграют «Интер», «Шахтер» и «МЮ»?
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

«Интер», «Шахтер», «Манчестер Юнайтед» и еще 13 команд узнают соперников по 1/8 финала ЛЕ. Начало стрима – в 15:00 (мск).

По теме