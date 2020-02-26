Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе написал текст для The Players’ Tribune, в котором рассказал о встрече с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

«Прямо перед 14-м днем рождения я получил невероятный сюрприз. Отцу позвонил кто-то из «Реала» и пригласил меня в Испанию на тренировки на время каникул. Это стало шоком, поскольку папе сказали: «Вашего сына хочет видеть Зидан». А в то время Зизу был спортивным директором. Конечно, я был на седьмом небе от счастья и отчаянно хотел поехать.

Получилось не так просто, потому что скауты приезжали на мои матчи, мной интересовались журналисты. В 13 ты еще не знаешь, как справляться с этим. Родители хотели уберечь меня от давления. Но на той неделе мне исполнялось 14, и мама с папой организовали с клубом все так, чтобы я ни о чем не догадывался.

Верите или нет, мы никому не говорили о том, куда едем, даже самым близким друзьям, потому что я очень нервничал. Если что-то пойдет не так, не хотел возвращаться домой и разочаровывать всех.

Никогда не забуду момент, как мы приехали на базу «Мадрида» из аэропорта. Зидан встретил нас у парковки на своей машине. Конечно, это было хорошее авто. Мы поздоровались, и он предложил подбросить меня на тренировку. Он сел на переднее сидение и такой: «Давай, залезай». А я просто застыл и спросил: «А обувь снимать?»

Хахаха! Не знаю, почему так сказал, но это была машина Зизу! Он решил, что это и правда смешно. Ответил: «Конечно, нет, залезай быстрее». Отвез меня на базу «Реала», и я подумал: «Я в машине Зизу, я, Килиан из Бонди (пригорода Парижа), этого не может быть. Должно быть, я еще сплю в самолете».

Иногда, даже когда с тобой в реальности что-то случается, это кажется сном», – написал Мбаппе.

В 19 матчах чемпионата Франции Килиан за «ПСЖ» забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.

Описанное в тексте Мбаппе случилось в декабре 2012 года. Зинедин Зидан работал спортивным директором «Реала» с 2011 по 2013 гг., прежде чем начать тренерскую карьеру в «Кастилье».

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