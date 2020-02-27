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ФИФА планирует сократить число аренд и запретить уловку, которую использовала «Барса»
Привет «Барселоне» и трансферу Брэйтуэйта.
В Цюрихе состоялось заседание футбольного комитета ФИФА, на котором обсудили изменения в трансферной системе.
На официальном сайте организации сообщается, что с июля 2020 года правила об аренде футболистов в возрасте от 22 лет могут измениться. В сезоне-2020/21 командам разрешат заключить максимум восемь международных арендных сделок, в следующие годы их число доведут до шести. Два клуба смогут арендовать друг у друга максимум трех игроков. Внутри стран планируется ввести аналогичные изменения в течение трех лет.
Marca сообщает, что ФИФА настаивает на запретах переходов игроков вне трансферного окна из-за травм. Это связано с экстренной покупкой нападающего «Леганеса» Мартина Брэйтуэта «Барселоной» после травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса. При этом Ла Лига не позволила «Леганесу» приобрети игрока на замену ушедшему.
- Также ФИФА предлагает не проводить официальные внутренние матчи за пределами страны.
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