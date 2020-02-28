Голы: Шкртел 31'; Алексич 45'; Вишча 90', 119' (пенальти) – Вьетто 68'

Что нужно знать: После поездки в Лиссабон лидеру чемпионата Турции предстояло отыгрываться со счета 1:3. Задача не из легких, учитывая то, как прошел первый матч этих команд: «Башакшекир» летел 0:3 уже к 51-й минуте, а единственный мяч забил лишь с пенальти. Казалось бы, какой тут камбэк? Но спокойно: именно за этим в команду с труднопроизносимым названием выписаны такие супергерои прошлого, как Демба Ба, Гаэль Клиши, Робиньо и Мартин Шкртел. Как раз гол экс-защитника «Зенита» и «Ливерпуля» и положил начало турецкой ремонтады. А чумовой штрафной Алексича под конец первого тайма еще сильнее приблизил «Спортинг» к вылету. Позднее Вьетто дал хозяевам понять, что для полноценного камбэка «Башакшекиру» придется перевести игру как минимум в дополнительное время. Казалось, на этом все и закончится, но за две минуты до конца основного времени Эдин Вишча совершил невозможное, причем сделал это максимально эффектно.

На последней минуте экстра-тайма Вишча с пенальти катапультировал «Башакшекир» в 1/8 и красиво закольцевал противостояние со «Спортингом» – ведь именно босниец забил тот самый спасительный гол с точки в Лиссабоне.

Что нужно увидеть: Бесподобный удар Даниела Алексича со штрафного, который занял бы достойное место в Палате мер и весов.

Цифра матча:

2 – Мартин Шкртел отличился во второй игре подряд, чего с ним не случалось с 2012 года, когда он выступал за «Ливерпуль» из доклопповской эры.

Голы: Перейра 10'; Оливейра 63' (автогол) – Мата 5'

Что нужно знать: В первой игре команда Тен Хага неожиданно влетела андердогу из пригорода Мадрида – 0:2. Многие отнеслись к этому как к недоразумению и ждали торжество справедливости в ответной встрече. Но, как оказалось, главная сенсация была впереди. Истерзанный травмами «Аякс» – Нерес и Зиеш все еще восстанавливаются, а Промес хоть и попал в заявку, но играть все 90 минут пока не готов – оказался легкой добычей для «Хетафе». Настолько, что для поддержания интриги, из жалости, гости даже подарили сопернику автогол, но и этого оказалось недостаточно для камбэка. В прошлом году «Аякс» без видимых усилий забросил 4 банки в ворота «Реала» – теперь же амстердамцы рассыпались перед их менее статусными соседями.

Что нужно увидеть: Породистый мяч Хайме Маты. В феврале 2017 года форвард был даже не первым выбором в ростере «Вальядолида» – на тот момент клуба Сегунды. В феврале 2020-го он играет в Лиге Европы и забивает мяч, который вышвыривает прошлогоднего полуфиналиста ЛЧ из второго по статусу еврокубка. Иногда судьба творит с нами удивительные вещи.

Цифры матча:

5 – «Аякс» пропустил самый ранний гол на домашнем стадионе с учетом всех турниров сезона 2019/20;

9 - В матче с «Хетафе» амстердамцы нанесли наименьшее количество ударов в домашней игре в этом сезоне.

Голы: Фернандеш 26' (пенальти); Игало 34'; Мактомини 40'; Фред 82', 90'

Что нужно знать: Проход в следующую стадию дался «Юнайтед» слишком легко: перед ответной игрой «Брюгге» лишился главного страйкера Денниса, забившего в первой встрече этих команд, и капитана Вормера. На этом подарки не закончились: в середине первого тайма защитник «Брюгге» оформил чудовищный привоз и выбил бинго из прямой красной карточки и пенальти в ворота Миньоле. После чего главное было фактически достигнута, и «дьяволов» занимал только один вопрос: когда там жеребьевка 1/8 ЛЕ? Игра плей-офф превратилась в показательные выступления – например, Игало наконец показал, зачем «МЮ» увез его из Китая. Свой дебютный за «МЮ» гол Одион посвятил сестре, которая ушла из жизни в декабре 2019-го. Получилось невероятно трогательно.

Что нужно увидеть: Необъяснимый привоз Симона Дели. Вы пересмотрите эпизод несколько раз, но так и не поймете, зачем защитник «Брюгге» сотворил это.

Цифры матча:

1 – Одион Игало стал первым нигерийцем, забившим в составе «МЮ»;

13 – «МЮ» не проигрывает в домашних играх ЛЕ с марта 2012-го – 11 побед и 2 ничьих;

14 – Бруну Фернандеш ни разу в карьере не промахивался с точки и реализовал 14 ударов из 14-ти.

Голы: Бираги 32'; Лукаку 45' – Оливейра Соуза 26'

Что нужно знать: Из-за вспышки коронавируса игра на «Джузеппе Меацца» прошла без зрителей. Пока обе команды свыкались с этой мыслью, «Лудогорец» даже забил. Но отыграться с полученных в Болгарии 0:2 «Интер» сопернику не позволил – уже через пять минут Бираги превратил в гол мастерский пас Эриксена и счет стал равным. Для Кристиана это уже второе результативное действие в составе «Интера» – ведь именно он оформил победный гол в ворота «Лудогорца» неделю назад. Победу команде Конте, а вместе с ней и выход в 1/8 на этот раз принес Лукаку, подчинивший себе гравитацию.

Что нужно увидеть: гол Ромелу Лукаку – возможно, самый странный мяч этого вечера в ЛЕ.

Цифры матча:

2 – Ромелу Лукаку – второй игрок в истории «Интера», забивший как минимум два мяча в четырех разных соревнованиях после Самуэля Это'О в сезоне 2010/11;

7 – В седьмой игре Лиги Европы подряд Ромелу Лукаку отличился голом;

11 – Антонио Конте выиграл с «Интером» 11 из первых 19 домашних матчей. Лучше выступил лишь Жозе Моуринью – у него 12 побед.

Голы: Обамеянг 113' – Сиссе 53'; Эль-Араби 120'

Что нужно знать: Встреча на «Эмирейтс» подарила, пожалуй, самую бешеную развязку игрового дня. «Арсенал» привез из Греции шаткое преимущество в один мяч и никак не спешил его увеличивать. Проблемы начались во втором тайме: «Олимпиакос» распечатал ворота Лено с углового, уравнял шансы по сумме двух матчей и перетянул игру в овертайм. Тут-то силы гостей и кончились: лондонцы не желали доводить дело до пенальти и пытались изо всех сил додавить изможденного соперника до послематчевой нервотрепки. Сравнять счет удалось за 7 минут до конца: Обамеянг исполнил момент настолько красиво, что не сдержал эмоций и прослезился.

Казалось, «Олимпиакосу» нечем ответить – уставшие гости еле передвигали ноги. Однако за пару минут до конца все-таки выбрались на чужую треть поля и даже заработали угловой. В штрафную поползли все – даже вратарь. С первой попытки доввести дело до удара не удалось, но греки забрали подбор, вернули мяч в штрафную. А после случилось это.

Убитый горем Обамеянг погнал команду отыгрываться, и сам же упустил убойнейший момент за считанные секунды до финального свистка. Жестокий итог – «Арсенал» впервые вылетел из еврокубков после гостевой победы в первом матче.

Что нужно увидеть: Разумеется, промах Обамеянга. Увидеть и осмыслить – как такое вообще могло произойти?

Цифры матча:

2 – Последние два гола Эль-Араби в гостевых еврокубковых матчах были забиты в Лондоне: пострадали «Тоттенхэм» и «Арсенал»;

5 – «Арсенал» в пятый раз проиграл «Олимпиакосу». Чаще в еврокубках лондонцы проигрывали только «Баварии» и «Барселоне»;

77 – «Арсенал» впервые пробил в створ ворот «Олимпиакоса» лишь на 77-й минуте.

Голы: Пицци 9'; Диаш 36'; Силва 47' – Диаш 12' (автогол); Степаненко 48'; Патрик 71'

Что нужно знать: После победы дома со счетом 2:1 на душе болельщиков «Шахтера» было неспокойно: в этом сезоне «Бенфика» проиграла лишь один домашний еврокубковый матч, а с «Зенитом» расправилась и вовсе кровожадно. Но там, где питерцы пропустили три безответных мяча, горняки забили эту самую трешку. Настоящим MVP обеих команд стал Рубен Диаш: сначала он сравнял счет для «Шахтера», неудачно подстроившись под прострел. А за 10 минут до конца первого тайма вывел свою команду вперед, исправившись за досадную ошибку. К чести «горняков», они не расклеились даже когда счет стал 3:1 в пользу «Бенфики», и отквитали один мяч уже через минуту. А потом и вовсе превратили все в залихватские 3:3, которых хватило для прохода дальше.

Что нужно увидеть: Отличная комбинация «Шахтера», благодаря которой «горняки» сравняли счет в матче и вышли вперед по сумме двух встреч.

Цифры матча:

25 – «Шахтер» пропускает в еврокубках на протяжении 25 матчей подряд;

2016 – Степаненко отличился в Лиге Европы впервые с ноября 2016 года. Тогда Тарас забил мяч в ворота «Гента».

Результаты всех матчей 1/16 финала Лиги Европы

Матч «Зальцбург» – «Айнтрахт» перенесен из-за урагана.