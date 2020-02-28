«Лос-Анджелес» прошел мексиканский «Леон» в 1/16 Лиги чемпионов КОНКАКАФ по сумме двух матчей – 3:2.

После выездной встречи американский клуб летел со счетом 0:2, но в домашней игре отыгрался. Казалось, дело идет к экстра-таймам, но на 79-й минуте в игру вступил Диего Росси – 21-летний уругваец прошел по левому флангу, качнул защитника и закинул сумасшедший по траектории парашют за спину киперу.

В 1/4 «Лос-Анджелес» проведет два матча с другой мексиканской командой – «Крус Асуль».

1 марта клуб сыграет с «Интером Майами» – клуб Бэкхема дебютирует в MLS.

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