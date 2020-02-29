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«У мальчика почти оторвало руку». Трое футболистов молодежного «Нефтяника» в реанимации после ДТП
Дети попали в жуткую аварию.
Автобус, перевозивший юношескую команду футбольного «Нефтяника», перевернулся под Ульяновском.
Трагедия случилась утром 29 февраля. Пассажирский автобус с детьми съехал в кювет и упал на бок. В результате девять детей пострадали, троих из них отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. Повреждения получил и один из взрослых.
«У одного мальчика что-то с рукой, почти оторвало ее, было очень много крови, снег весь в крови», – цитирует одного из свидетелей места происшествия «Комсомольская правда».
- Местные жители отмечают аварийное состояние дорожного полотна на участке, на котором случилось ДТП.
- Возможно, не были соблюдены правила перевозки детей.
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