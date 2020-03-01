Матч ЛФЛ в Москве отменили из-за подозрений на коронавирус

Матч среди любительских футбольных команд в Москве был отменен из-за подозрений на заражение коронавирусом одного из участников встречи.

«Мы отменили игру по просьбе представителя команды «Мегамужики». Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации», – цитирует РИА «Новости» вице-президента ЛФЛ Артема Смирнова.

Матч должен был состояться сегодня, 1 марта.

Планировалась встреча команд СССР и «Мегамужики».

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