Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футболистов из топ-5 национальных чемпионатов Европы (Примера, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1), генерировавших наибольшее количество явных голевых моментов для одноклубников за последние пять лет.

За явный голевой момент исследователи посчитали выход один на один с вратарем или удар с близкого расстояния. Лучшим по этому показателю стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, создавший за пять лет 158 явных голевых моментов. Второе место занял соотечественник Лео, полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария (109). Третья позиция у бельгийского хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне (94). С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте CIES.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в рейтинге лучших занял лишь 33 место.

1 марта «Реал» победил «Барселону» со счетом 2:0 и опередил каталонцев на первой строчке чемпионата Испании.

Лионель Месси провел на поле 90 минут, трижды пробил по воротам и два раза попал в створ.

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