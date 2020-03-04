Бекхэм и Скоулз страдают от астмы. В 2001 году из-за нее умер американский футболист

В романе «Оно» Стивен Кинг воплотил все стереотипы об астматиках в члене «Клуба неудачников» Эдди Каспбрэке. Жилистый ипохондричный мальчик не вынимал ингалятор изо рта и вечно носил напичканный таблетками рюкзак, который полностью опустошал трижды за день.

До нахождения действующей профилактики медикаменты лишь ослабляли симптомы, но дополняли болезнь побочными эффектами. Астма ограничивала людей в активной деятельности, а диагноз EIB – астма, вызванная физическими нагрузками, моментально выбрасывала из спорта. Неожиданная смерть астматика из Северо-Западного университета лишь укоренила злую тенденцию.

Студент Рашиди Уилер скрыл патологию, чтобы выступать за университетскую команду по американскому футболу. Партнеры дружелюбно относились к парню, но на поле он часто смотрелся пассивно и каждый эпизод заканчивал со зверской одышкой. В июле 2001 года игроки добровольно сдавали нормативы. После одного из таких подростки часто валились на землю от усталости, но, в отличие от них, Уилер однажды не встал.

Тренеры обратили внимание на парня только через несколько минут, когда он прокусил язык до крови в попытках отдышаться. Тони Аггелер первым подлетел к лежащему Рашиди и сделал ему искусственное дыхание. Не помогло. Сердце Уилера остановилось, скорая забрала тело и через несколько часов констатировала смерть футболиста в больнице.

Мать Рашиди не простила персоналу гибель сына. После просмотра видео с тренировки она убедилась в вине штаба. Пока молодой футболист корчился в агонии, тренеры принимали результаты тестов. У поля даже не нашлось работающей телефонной будки, а на мобильниках отсутствовала связь.

Судебное разбирательство шло четыре года, но семья Уилер выиграла у Северо-Западного университета 16 миллионов долларов. Следствие выявило в крови футболиста двойную дозировку эфедрина – психоактивный алкалоид, который притупляет симптомы астмы.

В 1997-м Национальная ассоциация студенческого спорта запретила средство из-за повышенного риска инсульта или сердечного приступа, но не проверяла содержание эфедрина в анализах. Главный врач команды Уилера Марк Гарднер знал о пилюлях. Он сжег медицинскую карту погибшего, но после признания об уничтожении данных сбежал от следствия в неизвестном направлении.

В память о Уилере команда доигрывала студенческий чемпионат с нашитыми на футболках инициалами парня R.A.W, провела в честь него турнир и не прикасалась к личному шкафчику. Университет же никак не почтил память Рашиди и вскоре будто забыл о случившемся. Они не только проигнорировали просьбу мамы о мемориальном памятнике, но и не упоминали имя Уилера в стенах института. Под 30-м номером парня больше никто не играл, хотя его не вывели из обращения.

Несмотря на халатность университета, родной штат Рашиди Иллинойс сделал все, чтобы подобное не повторилось. Юрист протолкнул инициативу с инициалами R.A.W в 2007 году. После нее на каждом спортивном мероприятии на северо-западе появились дефибрилляторы и обученные специалисты.

Джекки Джойнер-КерсиGetty Images

Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Джекки Джойнер-Керси эмоционально отреагировала на смерть Уилера. В детстве она тоже прятала диагноз от тренеров и отказывалась от лечения до 1993 года. Джекки не хотела показать слабость, но поняла, что замалчивание проблемы убивает.

За звездной легкоатлеткой последовали другие признания. В 2004-м Пол Скоулз рассказал о диагнозе, из-за которого чуть не пропустил чемпионат мира-2002. Врачи «Манчестер Юнайтед» не предоставляли данные сборной, поэтому ФИФА могла дисквалифицировать футболиста. В его крови нашли запрещенный препарат сальбутамол.

Партнер по «МЮ» Луи Саа поддержал флешмоб по откровениям: «Я болел астмой будучи ребенком, и даже сейчас ношу ингалятор, чтобы справиться с приступами. Я не люблю говорить об этом, но сейчас правильно открыться людям. Тогда они увидят, что это не мешает профессиональному спорту. Просто взгляните на достижения Пола Скоулза. Стресс, жара или игра на высоте, где недостаточно воздуха, вызывают астматические припадки, но к этому нужно быть готовым. Главное – следовать лечению». Лекарства гарантировали безопасные занятия спортом, но Дэвид Бекхэм придумал новый способ борьбы с болезнью.

В 2009 году «Лос-Анджелес Гэлакси» играл в финале Кубка MLS с «Реал Солт-Лейк», и в перерыве дополнительного времени камеры засняли Дэвида с ингалятором у губ. От напряжения у футболиста перехватило дыхание, поэтому после проигранного по пенальти матча он оправдывался перед журналистами.

«Дэвид страдал астмой с детства. Он никогда не хотел сделать это достоянием общественности, но если это вдохновит любого астматика на достижение великих вещей, тем лучше. Бекхэм регулярно принимает лекарства, чтобы контролировать состояние. Удивительно, что он так долго скрывал диагноз», – поделился агент игрока Симоне Оливейра.

Футболист разработал диету, включил в рацион постное мясо с высоким содержанием листовых овощей, бобов и цветной капусты. Жиры он получал из йогурта или оливкового масла. Парижский университет исследовал и подтвердил пользу здорового питания. Еда, насыщенная овощами, фруктами и клетчаткой, снижает риск приступов астмы.

Эксперимент британских ученых в 2017 году выявил, что футболисты часто страдают из-за проблем с дыхательными путями. При выборке 97 человек 28% игроков обнаружили у себя астму. Исследователи не указали срок лечения, но терапия улучшила здоровье и состояние спортсменов после физических нагрузок.

«Футболисты проходят скрининг на потенциальные проблемы с сердцем, используя строгие медицинские тесты. Мы считаем, что также необходимо изучение проблем с легкими и дыханием. Это может увеличить производительность игрока и помочь предотвратить любые серьезные осложнения в дальнейшем», – заявила Анна Джексон из университета Кента с кафедры спорта и физиологических наук. Благодаря углубленному изучению астму стало легче диагностировать и укрощать, но несчастные случаи все равно случаются.

Пол СкоулзPA Sport

Полгода назад в старшей школе «Джоплин» второкурсник Кадин Робертс-Дэй умер на тренировке по мини-футболу. У парня случился астматический припадок, после чего остановилось сердце. Ингалятор и сертифицированные тренеры сделать ничего не смогли.

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