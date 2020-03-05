Бразилец Роналдиньо вместе с братом задержаны в Парагвае по обвинению в поделке документов.

Победитель ЧМ-2002 в среду прилетел в страну на благотворительный ивент. Полицейские пришли в его номер с обыском и нашли поддельные паспорта. Роналдиньо и его брату разрешили находиться в отеле, но они остаются под следствием и сегодня, 5 марта, будут давать показания. Еще один человек, сопровождавший братьев, был арестован. Задержанные уверяют, что именно он обманул их и должен понести ответственность, сообщает ESPN.

Роналдиньо выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».

Бразилец завершил карьеру в 2015 году.

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