Экс-полицейского судят по делу о смерти футболиста, который скончался в участке от 95% ожогов тела

Экс-полицейскому Николаю Плебуху предъявлено обвинение по делу о гибели футболиста калининградского «Прогресса» Ивана Вшивкова.

Историю, которая привела к смерти спортсмена, Eurosport рассказывал в октябре 2019 года. Родственники Вшивкова утверждают, что причиной его гибели стали пытки: «Участковый нам позже сообщил, что ожогов было 95%. Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Даже врачи сказали – для того чтобы получить такие серьезные ожоги, нужно долго лежать под струей кипятка. Скорее всего, он был в отключке».

Как сообщает «Клопс», теперь бывший полицейский Николай Плебух обвиняется в преступлении по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). По версии следствия, Плебух, зная, что в камере повреждена система отопления, около получаса держал Вшивкова в помещении. В результате 36-летний калининградец получил ожоги и скончался.

Плебух не признал вину и отказался от дачи показаний.

Ранее он был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

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