Роналдиньо отпустили после 8 часов допроса. Он все еще под следствием

39-летний Роналдиньо и его брат отпущены из-под стражи после восьмичасового допроса по делу о поддельных документах.

5 марта стало известно, что легендарный футболист задержан в Парагвае – он въехал в страну по фейковому паспорту этого южноамериканского государства. Не совсем понятно, для чего это было нужно – у Ронни с собой был бразильский паспорт, по которому он беспрепятственно мог пересечь границу.

По информации The Sun, адвокаты в процессе общения с правоохранительными органами объяснили, что документ футболист получил в подарок и не подозревал наличие в нем какой-либо юридической силы – Роналдиньо полагал, что это лишь сувенир. Защитники экс-игрока «Барсы» намекнули следствию, что на паспортном контроле игрок вынул из сумки первый попавшийся документ.

Роналдиньо и его брат отправились в отель, но пока еще находятся под следствием. «У них нет никаких ограничений в отношении свободы, но Роналдиньо решил остаться в Парагвае в ожидании решения прокуроров и в конечном итоге суда», – цитирует источник представителя футболиста.

Местные копы очень рады встрече с Ронни.

Легенда прилетел в страну на благотворительный матч.

Бразилец завершил карьеру в 2015 году.

Роналдиньо задержали в Парагвае из-за въезда в страну по поддельным документам

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