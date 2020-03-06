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9 гвинейских футболистов погибли в результате аварии
Ужасные новости.
Автобус гвинейского футбольного клуба «Этуаль де Гвинея» из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.
Игроки ехали из столицы Конакри на выездной матч в Канкан – между городами 650 километров. Инцидент случился менее, чем на полпути – детали трагедии не сообщаются, но по информации BBC, пострадавших эвакуировали обратно в столицу.
- Команда ехала на первый матч сезона.
- 30 января трое футболистов клуба высшего дивизиона Гвинеи погибли в автомобильной аварии.
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