9 гвинейских футболистов погибли в результате аварии

Автобус гвинейского футбольного клуба «Этуаль де Гвинея» из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.

Игроки ехали из столицы Конакри на выездной матч в Канкан – между городами 650 километров. Инцидент случился менее, чем на полпути – детали трагедии не сообщаются, но по информации BBC, пострадавших эвакуировали обратно в столицу.

Команда ехала на первый матч сезона.

30 января трое футболистов клуба высшего дивизиона Гвинеи погибли в автомобильной аварии.

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