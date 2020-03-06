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Алиссон получил травму бедра и, возможно, пропустит ответный матч с «Атлетико»

Алиссон получил травму бедра и, возможно, пропустит ответный матч с «Атлетико»
Eurosport

1 час назад

У Юргена Клоппа проблемы.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон получил травму бедра на тренировке.

Теперь бразилец точно пропустит матч против «Борнмута» в рамках АПЛ, который состоится завтра, 7 марта. Кроме того, под вопросом находится участие Алиссона в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

  • Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» пройдет 11 марта на «Энфилде».
  • В первой игре в Мадриде «Атлетико» победил со счетом 1:0.

«Атлетико» гениально сыграл в штрафных. Симеоне ударил по уязвимому месту Клоппа

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