Голкипер «Ливерпуля» Алиссон получил травму бедра на тренировке.

Теперь бразилец точно пропустит матч против «Борнмута» в рамках АПЛ, который состоится завтра, 7 марта. Кроме того, под вопросом находится участие Алиссона в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» пройдет 11 марта на «Энфилде».

В первой игре в Мадриде «Атлетико» победил со счетом 1:0.

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