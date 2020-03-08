Суд оставил Роналдиньо под стражей. Разбирательство может занять до полугода

Суд Парагвая принял решение оставить экс-полузащитника Роналдиньо и его брата под стражей до завершения расследования.

В пятницу, 6 марта, братьев поместили под административный арест по делу об использовании фальшивых паспортов. После допроса следователи ходатайствовали о снятии обвинений, но суд оставил решение на усмотрение генпрокурора, который в итоге распорядился об аресте – в ином случае Роналдиньо с братом могли покинуть Парагвай и вернуться в Бразилию. Как сообщает Globoesporte, южноамериканское государство не экстрадирует своих граждан, поэтому теоретически легенда мог просто остаться в родной стране даже в случае признания судом его виновности.

По информации источника, бразилец может провести под стражей до полугода – именно столько отводится в Парагвае на расследование правонарушений против государственных интересов.

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