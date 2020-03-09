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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Eurosport

1 час назад

Ронни держится довольно бодро.

В интернете появилось первое фото экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо из парагвайской тюрьмы.

Изображение опубликовал местный журналист Эрнан Родригес. 39-летний Роналдиньо улыбается в камеру, он одет в фиолетовую майку, шорты до колена и шлепанцы Nike.

  • Роналдиньо с братом были задержаны за въезд в Парагвай по поддельным паспортам – настоящий загранпаспорт экс-футболиста конфискован за неуплату налогов.
  • Бывший спортсмен арестован на полгода, пока идут разбирательства.

Суд оставил Роналдиньо под стражей. Разбирательство может занять до полугода

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