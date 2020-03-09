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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Ронни держится довольно бодро.
В интернете появилось первое фото экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо из парагвайской тюрьмы.
Изображение опубликовал местный журналист Эрнан Родригес. 39-летний Роналдиньо улыбается в камеру, он одет в фиолетовую майку, шорты до колена и шлепанцы Nike.
- Роналдиньо с братом были задержаны за въезд в Парагвай по поддельным паспортам – настоящий загранпаспорт экс-футболиста конфискован за неуплату налогов.
- Бывший спортсмен арестован на полгода, пока идут разбирательства.
Суд оставил Роналдиньо под стражей. Разбирательство может занять до полугода