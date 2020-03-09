Нигерийский футболист Чинеме Мартинс, выступавший за команду «Насарава Юнайтед», скончался после того, как потерял сознание во время игры.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что Мартинс упал в обморок во время игры против клуба «Катсина Юнайтед». Футболиста доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Причина смерти станет известна позже – после вскрытия.

Чинеме Мартинсу было 22 года.

По данным BBC, футболист был доставлен в больницу с опозданием из-за проблем с подачей машины скорой помощи.

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