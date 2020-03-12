Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил заседание, где будут обсуждаться возможные решения в связи с угрозой распространения коронавируса. Заседание пройдет 17 марта по видеосвязи.

В онлайн-конференции примут участие представители международных ассоциаций-членов УЕФА, члены ассоциации европейских клубов (ECA) и представители международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Они обсудят ситуацию с проведением всех национальных турниров и всех международных соревнований, включая Евро-2020.

Уже известно, что УЕФА рассматривает вариант о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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