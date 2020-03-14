Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо, находящийся под стражей в Парагвае, сыграл в тюремном турнире.

По информации Sport.es, сразу несколько команд заключенных хотели видеть 39-летнего бразильца в составе. Главный приз за победу в соревнованиях – 16-килограммовый копченый поросенок. Ронни сыграл и в финале оформил пента-трик, а также сделал шесть ассистов. Его команда победила со счетом 11:2.

Роналдиньо задержан в Парагвае вместе с братом – они въезжали в страну по поддельным паспортам.

Настоящий загранпаспорт легенды конфискован за неуплату налогов.

Ронни – чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча»-2005.

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

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