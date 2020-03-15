Eurosport
Тест: угадай, чья девушка – футболиста или футболистки
Все разные, все равные.
Существует стереотип: у всех футболистов горячие подруги. А что насчет футболисток? Их девушки не менее горячи. Eurosport.ru предлагает угадать, с кем из футбольного мира встречаются эти девчонки – с игроками мужского футбола или женского?
Внимание! Квиз настолько горячий, что даже коронавирус плавится.
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