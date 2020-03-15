Тест: угадай, чья девушка – футболиста или футболистки

Существует стереотип: у всех футболистов горячие подруги. А что насчет футболисток? Их девушки не менее горячи. Eurosport.ru предлагает угадать, с кем из футбольного мира встречаются эти девчонки – с игроками мужского футбола или женского?

Внимание! Квиз настолько горячий, что даже коронавирус плавится.

Еще больше забавных тестов:

Тест: Роналду, Рамос или Балотелли. Угадай футболистов, которые

Тест: определи по фото, спортсменка из зимних видов или модель

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