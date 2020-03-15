Пандемия выкосила топ-чемпионаты, но футбол не умер. Наоборот, на первый план вышли ультрасупертоп-чемпионаты, которые незаслуженно обходили стороной в нормальные дни. Внутри есть обзор чемпионатов Киргизии и Узбекистана, так что это самый настоящий Евротур+.

Россия

«Тамбов»-м – «Крылья Советов»-м (1:1)

Голы: Большаков 63' – Босов 21'

Что нужно знать: по Тинькофф РПЛ ждите обзор в самое ближайшее время, но в России же есть не только главный чемпионат. Например, в молодежном первенстве пришлось прервать матч из-за того, что в составе одной из команд осталось всего 7 человек. В составе самарского клуба удалились Александр Босов (21-я минута), Александр Нестеров (78-я), Александр Евинов (78-я) и Дмитрий Молчанов (82-я). У «Тамбова» отличился только Владимир Кабахидзе (78-я).

Матч прервали на 83-й минуте при счете 1:1, но техническая победа по правилам достанется хозяевам.

Что нужно увидеть: обзор этого безумия.

Цифра матча: 1100. По данным официального сайта «Тамбова» на игру пришло 1100 человек. Верите?

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«Чертаново» – «Мордовия» (3:0)

Голы: Витюгов 4' (п), Канищев 11', Ежов 46'

«Шинник» – «Ротор» (0:1)

Голы: Муллин 56'

«Нефтехимик» – «Химки» (2:2)

Голы: Петров 23' (п), Акбашев 69' – Трошечкин 29', 50'

«Текстильщик» – «Торпедо» (Москва) (0:0)

Что нужно знать: в этом розыгрыше ФНЛ борьба за путевки в Тинькофф РПЛ сильна как никогда. За две прямых проходки бьются четыре клуба и пока совсем неясно, кто и как выйдет из лучшей лиги мира в русскую элиту.

«Ротор» пока что выглядит предпочтительнее всех и после 27 туров лидирует с двухочковым отрывом от «Химок» и «Чертаново». Волгоградцы сыграли против «Шинника», который дорвался до хорошего поля (ярославцы играли домашний матч на «Арене Химки»), скучно и просто, но выдали важнейший для себя результат.

«Чертаново» на такой перфоманс лидера ответило быстрыми голами против «Мордовии», а потом грамотной игрой по счету, а вот «Химки» в очередной раз потеряли очки. В этот раз подмосковный клуб огорчил «Нефтехимик», который теперь отстает от желанного четвертого места всего на 6 очков.

Московское же «Торпедо» в случае победы в Иваново поднялось бы на вторую строчку, но за весь матч ни разу не попало в створ.

Что нужно увидеть: перф фанатов «Ротора» и футбол с болельщиками!

Цифры матчей: 55. Столько секунд потребовалось Роману Ежову, чтобы огорчить «Мордовию» на старте второго тайма. Автором ассиста стал, внимание фанатам «ВГИК», Владислав … Сарвели!

3 ноября 2019 года. Это дата предыдущей победы «Торпедо» в ФНЛ. Кажется, у москвичей серьезный кризис.

А еще в ФНЛ:

«Спартак»-2 уступил «Енисею» (0:1), а «Краснодар»-2 сдался «Томи» (1:2). Оба клуба идут в зоне вылета.

Украина

«Александрия» – «Колос» (4:2)

Голы: Гречишкин 45+1’, Грицук 54' (п), Ковалец 64', Задерака 90' – Сорокин 35', Лысенко 80'

«Заря» – «Шахтер» (1:0)

Гол: Михайличенко 83'

«Динамо» (Киев) – «Десна» (1:1)

Голы: Русин 69' – Филлипов 80'

Что нужно знать: то, что «Шахтер» иногда проигрывает в УПЛ не только киевскому «Динамо». Донецкий клуб уступил не прям ноунейму, а участнику чемпионского плей-офф «Заре», которая мало того, что обыграла горняков, так еще и обошла «Динамо» в таблице.

Правда, ненадолго. Киевский клуб в первом матче второй части чемпионата принимал конкурента в борьбе за путевку в квалификацию Лиги Европы «Десну» и не победил. Казалось, после приятной комбинации с голом Русина гости сдадутся, но нет. Они собрались и поймали киевлян на ошибке – Филлипов выскочил один на один и закинул мяч в пустые.

«Колос» и «Александрия» тоже играют в чемпионском плей-офф вот только по классу команды серьезно отличаются. Если «Александрия» отстает от второго места всего на 6 очков, то вот «Колос» замыкает топ-6 и вряд ли заберется выше (20 очков отставания). Матч отлично показал диспозицию – хозяева полностью контролировали игру и в случае необходимости могли закинуть клубу из села Ковалевка еще и еще.

Что нужно увидеть: пушечку от Богдана Михайличенко, которая очень огорчила фанатов «Шахтера».

Цифры матчей: 1. Молодой талант «Шахтера» Виктор Коваленко сыграл всего лишь первый матч в чемпионате Украины в 2020 году. До этого он дважды выходил в Лиге Европы против «Бенфики» и «Вольфсбурга».

0. В топ-5 лучших бомбардиров чемпионата нет игроков киевского «Динамо», зато сразу три игрока «Шахтера» – украинцы Марлос (9 мячей) и Мораес (18) и бразилец Тайсон (9).

Турция

«Трабзонспор» – «Башакшехир» (1:1)

Голы: Шкртел 63' (а) – Ба 56'

«Галатасарай» – «Бешикташ» (0:0)

«Коньяспор» – «Фенербахче» (1:0)

Голы: Байич 41'

Что нужно знать: в Турции сыграли главный матч весны и это не встреча «Галатасарая» и «Бешикташа». Хотя применительно к лидерам турецкой лиги по старой памяти всегда думают о них или «Фенербахче», но на сейчас первые две строчки в чемпионате занимают совсем не стамбульское Биг-3.

«Трабзонспор» и «Башакшехир» подошли к очному матчу с равным количеством очков (по 52) и с ними же и остались. Игравшие дома трабзонцы мощно давили на протяжении всей встречи, но из 17 ударов до створа долетело всего 2, а гол и вовсе забил в свои ворота Мартин Шкртел. В составе гостей же отличился Демба Ба: он классно открылся в штрафной и расстрелял кипера.

«Галатасарай» отставал от лидеров на 3 балла, но не воспользовался шансом сократить открыв до минимума. Супердерби с «Бешикташем» тоже завершилось ничейкой, но сухой – 0:0. Не помогло даже присутствие на поле таких маститых людей, как Радамель Фалькао, Софиан Фегули, Кевин-Принс Боатенг, Адам Ляйич, Мохамед Эль-Ненни. Да что там: даже Лорис Кариус не привез!

Ни одного удаления, всего три желтые карточки, 6 ударов в створ на двоих и бессмысленные 61% с мячом у «Галатасарая». Вот итог громкой вывески.

«Коньяспор» с двумя красными карточками победил «Фенербахче» и оставил «канареек» только седьмыми.

Что нужно увидеть: голешник Демба Ба.

Цифра матчей: 9+4. В последних 10 матчах за «Башакшехир» Демба Ба оформил 9 голов и 4 ассиста. Да, этот парень может не только лишать «Ливерпуль» чемпионства.

Казахстан

«Каспий» (Актау) – «Астана» (2:3)

Голы: Станисавлевич 63', Бондаренко 90+2' – Сигурйонссон 16', Баргесян 18', Логвиненко 41'

«Шахтер» (Караганда) – «Кайрат» (Алматы) (1:0)

Гол: Турысбек 17'

Что нужно знать: «Астана» вернула первую строчку в таблице в перестрелке с «Каспием», хотя в конце матча должна была серьезно понервничать. После трех голов в первой половине шестикратный (подряд) чемпион страны расслабился и был близок к тому, чтобы упустить победу на последних минутах, но все же выстоял.

Во втором главном матче недели «Шахтер» переиграл недавнего лидера «Кайрат». Карагандинцы достаточно быстро забили, а потом засушили игру, да так, что алмаатинцы, которые в двух встречах до этого положили соперникам семь банок, сделать ничего не смогли.

Что нужно увидеть: бодрую инфографику «Астаны» с лучшими креативщиками старта сезона.

Цифра матчей: 7. «Астана» посадила соперников на пять желтых карточек, а сама получила всего две.

Узбекистан

«Пахтакор» – «Металлург» (Бекабад) (4:1)

Голы: Черан 30', Сергеев 32', Машарипов 53', Дердийок 72' – Бобожонов 69'

«Сурхан» – «Насаф» (1:2)

Голы: Бубаня 54' – Станоевич 7', Бозоров 61'

«Локомотив» (Ташкент) – «Бухара» (3:0)

Голы: Бикмаев 17' (п), Абдухоликов 20', Шайманов 90+1'

Что нужно знать: во-первых, что в чемпионате Узбекистана играет Эрен Дердийок. Да, тот самый, что пылил за «Байер» и сборную Швейцарии. Во-вторых, что узбекская Суперлига тоже только стартовала. После трех туров в лидерах бегут «Пахтакор» и «Насаф», набравшие максимум баллов, а вот «Локомотив» взял в трех играх только 6 очков и идет четвертым.

А еще за ташкентский клуб играет Кирилл Погребняк, который раньше выступал за «Томь», «Балтику» и шведский «Фалькенберг». У него уже две банки на старте сезона.

Что нужно увидеть: фотки с матча «Пахтакора» и едва ли не единственный стадион в мире со зрителями.

Цифра матчей: 12. Если вдруг вы думаете, что в фамилии Дердийок в родительном падеже узбекского языка будет столько же букв, сколько и в русском, то вы глубоко ошибаетесь. Их на 3 больше – Дердийокнинг против Дердийока.

Киргизия

«Дордой» – «Илбирс» (6:1)

Голы: Мурзаев 7', 12', Сагынбаев 11', Мусабеков 31', Жыргалбек 36', 53' – Жаныбек Уулу 70'

Что нужно знать: если в Казахстане и Узбекистане лиги только начались, то чемпионат Киргизии только-только-только начинается. В первом туре триумфатор прошлого сезона «Дордой» выглядел крайне уверенно и спокойно забрал три очка. Но тур стал стартовым лишь формально. «Дордой» за несколько дней до этого уже набрал свои первые 3 балла в вынесенном матче 12-го тура, переиграв «Нефчи» со счетом 2:1.

Вице-чемпион страны «Алай» сыграет первый матч сезона 21 марта. Соперником тоже станет «Нефчи».

Что нужно увидеть: арт-хаусные фото со стадиона «Спорт Сити».

Цифры матча: 8. «Дордой» забил больше голов, чем все остальные клубы в чемпионате – 8.

Сербия

«Црвена Звезда» – «Напредак» (3:0)

Голы: Томане 22', Гаврич 53', Иванич 88'

«Вождовац» – «Партизан» (1:2)

Голы: Стойцев 68' – Шчекич 62', Матич 65'

«Спартак» (Субботица) – «Войводина» (0:0)

Что нужно знать: «Црвена Звезда» предсказуемо переиграла 12-ю команду лиги и еще больше приблизилась к чемпионству. Но главное в матче другое. Ходят слухи, что турнир в Сербии не остановили уже в этом туре только потому, что фанатская группировка «красно-белых» «Делие» праздновала 75-летие клуба. А президент Сербии Александар Вукич, который и принимает все решения относительно защиты страны, просто давний болельщик «Црвены». Ну вот, 75-летие отпраздновано (правда, без болельщиков, хотя и их собирались пустить), а у президента Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза нашли коронавирус.

«Партизан» и «Войводина» сохранили вторую и третью строчки, но, возможно, временно, потому что продолжение сербского чемпионата (если будет принято решение играть дальше) пройдет в формате чемпионского плей-офф.

Что нужно увидеть: фотки с праздничного стадиона, который в этот день совсем не горел.

Ну, и голы «Црвены Звезды» тоже зацените.

Цифра матчей: 0. На одном из самых горячих стадионов Европы впервые за долгое время не было фанов, причем не из-за беспорядков или чего-то такого, а сами знаете из-за чего.

Венгрия

«Ференцварош» – «Капошвар» (5:0)

Голы: Боли 38', Исаэл 54', Блажич 73', Варга 85', 90+2'

«Фехервар» – «Диошдьёри» (1:1)

Голы: Него 88' – Табакович 90'

Что нужно знать: «Ференцварош» за 12 туров до финиша (в Венгрии играют в три круга) оторвался от второго места на три очка уверенной победой над последним клубом чемпионата. Недавний соперник ЦСКА по Лиге Европы пятью мячами полностью доказал, что в чемпионате соперников у него нет. Как это нет спросите вы? А очень просто: преследующий чемпиона «Фехервар» разыграл драму в матче с пятым клубом лиги и не удержал преимущество, добытое за несколько минут до конца. По потерянным балла «Ференцварош» теперь лидирует с девятиочковым перевесом и вряд ли свое упустит.

Что нужно увидеть: логотип чемпионата Венгрии, который тоже спонсирует банк. Ничего не напоминает?

Цифра матчей: 4. Лучший бомбардир лидирующего «Ференцвароша» украинец Александр Зубков идет в таблице бомбардиров только четвертым, а на его счету 8 мячей. Лидирует же в гонке экс-форвард «Ювентуса» Давиде Ланзафаме, который представляет «Гонвед» (11 мячей).

Премьер-лига (Крым)

«Евпатория» – «Кызылташ» (5:2)

Голы: Хомич 11', 13', Самигуллин 24', Максимов 28', Васянович 55' – Наговицын 74', Тохиров 77'

«Инкомспорт» – «Крымтеплица» (0:0)

«ТСК Таврия» – «Океан» (0:2)

Голы: Рамазанов 54', Шевчук 79'

Что нужно знать: «Крымтеплица» бьется с «ТСК Таврия» за второе место в таблице, которое дает право… занять второе место в таблице! После 16 туров команда из Симферополя превосходила команду из поселка Молодежный на один балл, а вот 17-й тур принес изменения в таблице.

«ТСК Таврия» по делу влетела в домашнем матче «Океану», который начинал уикенд на последнем (девятом) месте в таблице, а вот «Крымтеплица» примеру соперника не последовала и в скучном матче удержала нулевую ничью «Инкомспортом», который и заменил «Океан» на дне.

Что нужно увидеть: чудологотипы клубов, играющих в Премьер-лиге Крыма. Ну и на твиттер организации можете подписаться, потому что там всего 28 фолловеров.

Цифры матча: 12. В этом туре не отличился лучший бомбардир чемпионата – украинский полузащитник «Евпатории» Длявер Нуридинов. Всего на его счету 12 банок в 17 турах. Ждем в Тинькофф РПЛ?

Мы, кстати, как-то писали про этот чемпионат

ПФЛ (Зона Юг)

«Анжи» – «Черноморец» (3:2)

Голы: Саидов 26', Шихбабаев 78', 88' – Гречкин 79', Ахмеджанов 86'

Что нужно знать: едва ли не самый бодрый матч европейского уикенда выдали «Анжи» и «Черноморец». Во-первых, махачкалинский клуб жив и это уже радостно, а во-вторых, недавний участник Лиги Европы вынес на своем поле идущий в таблице пятым «Черноморец». Это позволило «Анжи» выскочить со дна – теперь последнее место и риск вылететь в КФК принадлежит «Спартаку» из Владикавказа. На 14-м месте, к слову, располагается «Краснодар»-3, но догнать его «Анжи» будет крайне сложно. Команды разделяют 8 очков, шесть из которых у махачкалинцев отобрала федерация.

Что нужно увидеть: таблицу розыгрыша. Причем не просто увидеть, а узнать, как там «Алания» Спартака Гогниева, бывший клуб Миранчуков и «СКА» Басты.

Цифры матча: 8,06. Таким коэффициентом букмекеры оценили победу «Анжи» и, вероятно, потеряли много кэша.

Еще в Европе:

Фанаты «Левски» продали 11000 билетов на игру против «Лудогорца», хотя матч пройдет без зрителей. И это не издевательство, а здравое решение болельщиков, чтобы поддержать команду финансово. Респект!

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