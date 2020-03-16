Появился постер к японскому шоу с участием российской фигуристки Евгении Медведевой, в котором она исполнит роль Сейлор Мун.

Также 16 марта поступили в продажу билеты. Показ шоу запланировано на 5-7 июня в японском городе Канагава, организаторы не собираются отменять мероприятие из-за пандемии коронавируса.

Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.

20-летняя Евгения не отобралась в состав сборной России на ЧЕ-2020 и ЧМ-2020, который отменили из-за угрозы распространения COVID-19.

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