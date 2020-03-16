Кинси Волански – девушка, которая выбежала на поле в финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 – ушла на карантин вместе с популярной инстаграм-моделью Деми Роуз.

Девушки синхронно опубликовали в инстаграме один и тот же снимок: на нем Деми и Кинси загорают в полностью голом виде. «Партнерка по карантину», – написала Роуз под фото. Увидеть его можно по ссылке – осторожно, контент строго 18+ и такой же обжигающий, как капля воска или шот текилы.

На инстаграм Деми подписаны 13,5 млн человек, на инстаграм Кинси – 3,6 млн.

Парень Кинси Виталий Здоровецкий в феврале 2020 года хотел организовать еще один пранк – выбег другой девушки на поле стадиона, где проводился Супербоул. Охранники воспрепятствовали этому, но Келли Кэй все равно стала звездой.

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