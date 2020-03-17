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УЕФА перенес Евро на лето 2021 года
Пандемия потеснила турнир на более поздние сроки.
УЕФА провел экстренное совещание по поводу будущего футбольного евросезона.
Президент организации Александер Чеферин устроил видеоконференцию с участием глав 55 ассоциаций под эгидой УЕФА, глав ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и всемирного профсоюза игроков, чтобы обсудить реакцию футбола на вспышку коронавируса.
Главным итогом собрания стало решение о переносе Евро-2020 на следующее лето из-за непредсказуемости развития ситуации с пандемией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов из 12 стран.
- Соревнования в лигах топ-5 уже приостановлены на срок от двух недель до неопределенного.
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