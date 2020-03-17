Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Друзья! Дорогие болельщики! Есть решение УЕФА, что чемпионат Европы пройдет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали, но мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились.

Просим вас относиться друг к другу внимательнее, берегите себя, берегите близких. Желаю вам набраться терпения. Удачи!» – заявил Черчесов. Видео его обращения появилось в официальном твиттере сборной России.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теперь турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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