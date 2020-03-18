Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как он и его партнеры по команде играли против Лионеля Месси из сборной Аргентины.

«Месси – уникальный игрок. Когда сборная Бразилии играла против него, то мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз, понимали, что нужно сменять друг друга. Это не очень сложно, без таких вещей его не остановить. У нас не было цели сломать его, мы совершали тактические фолы, хотели сбить его с ритма.

Я не могу ничего сказать о Пеле, потому что не видел его игру. Я помню, как на чемпионате мира 1990 года Аргентина победила Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы еще говорят, что Зико – лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на «Маракане». Так что я не могу сказать, что Пеле, Марадона или Зико кажутся мне феноменами.

Я видел игру Месси, и это невероятно. Он лучше, чем Криштиану Роналду, потому что Криштиану может забить пять голов, а Месси может забить эти же пять мячей и при этом сделать голы для своих партнеров. Так что он более совершенен», – цитирует Фелипе Мело Diario Sport.

Сейчас Мело выступает за «Палмейрас». Ранее он поиграл за множество европейских клубов – «Мальорку», «Фиорентину», «Ювентус», «Галатасарай» и другие.

Месси выиграл шесть «Золотых мячей», Криштиану – пять.

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